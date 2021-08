Montone: si rafforza il servizio di trasporto con conducente tramite auto elettrica. Due le licenze rilasciate dal Comune. Una possibilità in più per i turisti del borgo che vogliono raggiungere altre città

Grazie alla sinergia tra pubblico e privato a Montone sarà possibile noleggiare le autovetture con conducente. Al momento sono due i veicoli in esercizio e uno di questi ha il vantaggio di essere elettrico. Un passo in più verso la mobilità sostenibile, sulla quale il Comune già da tempo sta puntando, come dimostrano le sei stazioni installate nel territorio per la ricarica elettrica: tre colonnine nel capoluogo e tre a Santa Maria di Sette (Zona Produttiva), che possono caricare contemporaneamente dodici auto.

Un servizio in più anche per i turisti che possono, quindi, spostarsi con facilità da Montone verso altri luoghi dell’Umbria o, se lo desiderano, raggiungere le città più importanti del Paese.

L’attività di noleggio con conducente (Ncc) è un servizio di trasporto effettuato a richiesta dell’utente, che si rivolge presso la sede operativa della ditta noleggiatrice chiedendo un servizio di trasporto a tempo o a viaggio. Le licenze per questa attività sono a numero chiuso e rilasciate dal Comune.