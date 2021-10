Montone: al via il progetto Edu.Care

Un nuovo spazio pomeridiano per i bambini della primaria. Iscrizioni aperte

Uno spazio pomeridiano in più per i bambini che frequentano la scuola primaria. Nel borgo di Montone è in arrivo Edu.Care, il nuovo servizio promosso dal Comune, attivo dalla 13 alle 16.30 ogni lunedì e mercoledì, che per l’intero anno scolastico sarà uno spazio di apprendimento dove incontrare i coetanei e trascorrere piacevoli momenti ludici.

Il progetto intende promuovere un nuovo modo di vivere gli spazi ai tempi della relazione educativa e sociale, attraverso attività e servizi educativi che pongono manifestazioni artistico-culturali del luogo al centro dell’azione educativa.

Le attività saranno coordinate da educatori ed esperti del settore, nel rispetto delle norme sanitarie per il contenimento del contagio da Covid-19.

Nel pacchetto sono inclusi il servizio di assistenza ai pasti e compiti, insieme a una serie di laboratori come quello di arte e mestieri, musica, officina della natura e tchoukball in paese.

Le famiglie interessate hanno tempo fino al 20 ottobre per compilare l’apposito modello di iscrizione, scegliendo tra due fasce orarie: 13 – 16.30 con mensa, oppure 14 – 16.30 part-time.