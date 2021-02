Monteleone di Spoleto riapre le scuole, il sindaco: “Contagi a zero nel comune. Ci uniformiamo alla sentenza del Tar”

In seguito alla sentenza emessa dal TAR Umbria che intima la riapertura immediata dei servizi per l’infanzia i comuni umbri interessati hanno deciso adottare ordinanze singole a seconda di quale è il grado dei contagi locali. A Monteleone di Spoleto il sindaco Marisa Angelini ha emesso una ordinanza ritenendo di doversi comunque uniformare alla decisione del TAR visti gli zero contagi nel comune.

“Sarà effettuata la sanificazione dei locali – ha detto Angelini – della scuola nei giorni 15 e 16 febbraio 2021, inoltre si farà seguito ad una ricognizione dello stato sanitario del singolo plesso”.

L’ordinanza predispone: