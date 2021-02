Lieve calo degli attualmente positivi al Covid

Calo, seppure lieve ma che non veniva registrato da giorni, degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Oggi – riporta il sito della Regione – sono 8.152, 14 in meno di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 109 nuovi positivi, 41.068 dall’inizio della pandemia, 116 guariti, 32.005, e sette morti, 911. Sono stati analizzati 731 tamponi e 501 test antigenici. Con un tasso di positività dell’8,8 per cento sul totale (come lunedì scorso) e del 14,9 sui soli molecolari (25,1 sette giorni fa). Non si arresta invece la crescita dei ricoverati, oggi 548, 13 in più di ieri, 84 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.