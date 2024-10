La soddisfazione della sindaca Michelini: “Un premio a beneficio dell’intera comunità”

Siamo stati molto felici di apprendere che Monte Santa Maria Tiberina è il primo Comune umbro e tra i primi in Italia, nell’ambito della collaborazione al contrasto dell’evasione fiscale e contributiva”. Queste le parole della sindaca Letizia Michelini, appresi i dati resi noti dal Ministero dell’economia e delle finanze in merito alle riscossioni definitive e non definitive di tributi erariali e relativi interessi e sanzioni, avvenute nel 2023 a seguito delle segnalazioni dei Comuni italiani.

“Da anni – prosegue – ci stiamo impegnando su questo fronte, poiché crediamo nel principio di equità fiscale e di giustizia contributiva, che sono la via maestra per la costruzione materiale del bene comune, a beneficio dell’intera collettività. Il premio che ci verrà riconosciuto in termini di risorse economiche verrà impiegato in favore dell’intera comunità di Monte Santa Maria Tiberina. Questa operazione di recupero somme derivanti dall’evasione fiscale è possibile grazie all’invio di segnalazioni qualificate che riguardano le sole evasioni da imposte statali, quindi non necessariamente effettuate ai residenti del comune montesco”.