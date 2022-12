Mocaiana-Pietralunga, accelerazione per lavori strada

I lavori del secondo lotto nel tratto Gubbio-Umbertine da Mocaiana a Pietralunga rientrano tra le 21 opere strategiche che hanno beneficiato di una accelerazione significativa nel corso del Cipess e su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini.

L’importo dell’intervento è di 136 milioni 860.727 euro.

Lo rende noto il Mit in una nota.

In ambito nazionale si tratta in totale di interventi per 2 miliardi e 380 milioni di euro e – annuncia sempre il ministero – “per una buona parte saranno pubblicati i bandi di gara in tempo record, tra la fine dell’anno e gennaio 2023”.