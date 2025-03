Metrobus Perugia: lavori in Via Martiri dei Lager

Provvedimenti alla circolazione

Con ordinanza n. 373 prendono il via i lavori del Metrobus Perugia in via Martiri dei Lager.

Per consentire l’esecuzione dei lavori dal 3 marzo al 31 maggio 2025, vengono adottati i seguenti provvedimenti, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori:

1. Restringimento della corsia di marcia in Via Martiri dei Lager, nel tratto compreso fra Via Luisa Spagnoli e il tracciato in uscita da Via Simpatica, disciplinato da specifica segnaletica anche notturna di pericolo e idonea transennatura;

2. Limite massimo di velocità di 30 Km/h in Via Martiri dei Lager,

3. Divieto di sosta permanente con rimozione con soppressione di n. 8 spazi di parcheggio nell’area esterna alla carreggiata posta all’intersezione fra Via Simpatica e Via Luisa Spagnoli.

Attivo il call center dedicato:

•345.6753959 per informazioni sui cantieri

•345.3934024 per servizi rivolti alle persone con fragilità

Il servizio sarà operativo dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 14.

Info cantieri www.metrobusperugia.it