Officine Ex Fcu Umbertide: “Invertire la rotta per evitare la dismissione”

Letizia Michelini (Pd) annuncia interrogazione

“La nuova impostazione per il Tpl, disegnata dalla scorsa giunta regionale di destra, rischia di mettere in discussione anche l’Officina ex Fcu di Umbertide, contraddistinta dalla possibilità di adeguamento a nuove esigenze, ma anche dalla versatilità e della capacità di adeguamento del personale attualmente in forza. Per questo è urgente che l’amministrazione regionale si attivi, anche attraverso un incontro con le organizzazioni sindacali, per rivedere le decisioni adottate dalla passata Giunta, individuando una soluzione alternativa alla dismissione dell’Officina di Umbertide”: lo afferma la consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) che ha presentato un’interrogazione a riguardo.

“L’Officina di Umbertide – spiega Michelini – si è sempre contraddistinta per la professionalità rispetto a tutti gli aspetti manutentivi del materiale rotabile aziendale. In particolare è noto che l’impianto fu concepito già negli anni cinquanta per attendere a tutto il ciclo di manutenzione dei rotabili elettrici. Inoltre, durante il periodo di attività, all’interno dell’impianto sono state eseguite, con maestranze aziendali, attività di revamping e restyling di rotabili dismessi da altre imprese e destinati alla rottamazione, nonché la trasformazione di carrelli del parco rotabile in servizio per dotarli di impianti frenanti più efficienti ed efficaci. Negli anni ‘90, inoltre, il rinnovo del materiale rotabile portò all’acquisto di ALn termiche, tuttora in servizio, e sottoposte ai piani di manutenzione in carico al deposito di Umbertide”.

“Destano preoccupazione invece – continua Michelini – le notizie apprese sull’impostazione del Tpl portato avanti dalla precedente amministrazione regionale, nell’ambito del quale sembra essere prevista una riorganizzazione degli asset di manutenzione del materiale rotabile implicando una prossima dismissione dell’impianto delle Officine ex fcu di Umbertide. L’Officina di Umbertide, in relazione ad un possibile ritorno alla tradizione elettrica, è in grado di attendere ed assicurare la manutenzione dei complessi Coradia e di essere già munita di attrezzature consone alla manutenzione di primo e secondo livello, compreso l’impianto di cala carrelli di moderna concezione oggetto di recenti investimenti. Nell’ambito di una riorganizzazione della rete manutentiva regionale, l’Officina di Umbertide potrebbe pertanto assumere un ruolo determinante. Occorre però farsi carico di una necessaria inversione di rotta su quanto prestabilito dalla scorsa Giunta regionale, difendendo competenze, esperienze ed insediamenti sul territorio”