Media Valle del Tevere: arrivano i contributi per l’acquisto di beni e servizi. I contributi erogati grazie al progetto “Noinsieme”, promosso dalla Regione Umbria

Il progetto è finalizzato all’erogazione di contributi per il rimborso di utenze domestiche e di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità e medicinali presso esercizi commerciali e farmacie convenzionati. L’accesso al contributo è limitato esclusivamente a quelle famiglie che, a seguito dell’emergenza sanitaria, si trovano in gravi difficoltà socioeconomiche e che, oltre a non possedere alcun reddito, non sono destinatarie di altri contributi e/o sovvenzioni o ammortizzatori sociali (ad eccezione di assegni di natalità e indennità relative alla disabilità).

Tutti i soggetti che hanno fatto domanda sono, in questi giorni, contattati tramite lettera per essere informati dell’esito della loro richiesta. Il contributo può arrivare ad un massimo di buoni spesa di 2.700 tra buoni spesa e rimborsi di utenze.