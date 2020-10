Marsciano: trasporti e mense scolastiche, i servizi stanno funzionando regolarmente. Sono state adottate tutte le misure di prevenzione imposte dai protocolli anti Covid-19

I servizi del trasporto scolastico e delle mense sono regolarmente ripartiti, rispettivamente dal 14 settembre e dal primo ottobre, e stanno funzionando nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid predisposti nelle linee guida ministeriali.

Per quanto riguarda il trasporto, i piani di servizio sono stati puntualmente definiti in modo da adattarsi ai cambi di orario di alcune scuole, compreso, in particolare, il passaggio alla settimana corta delle scuole medie. Il gestore ha inoltre provveduto ad attivare le varie misure previste dai protocolli anti Covid-19 e relative al riempimento dei bus scolastici, al distanziamento, all’areazione al loro interno e all’igienizzazione e sanificazione dei mezzi che viene effettuata almeno una volta al giorno.

Anche i servizi della mensa sono ripartiti regolarmente, in questo caso il primo ottobre, data che è stata decisa in accordo con le direzioni didattiche che avevano espresso la necessità di avere maggiore tempo, rispetto all’avvio dell’anno scolastico, per organizzarle modalità operative del servizio all’interno dei plessi. Il rispetto scrupoloso dei protocolli di sicurezza anti covid ha comportato delle modifiche sia nei menù, a causa ad esempio dell’indicazione di escludere cibi altamente soggetti a manipolazione, sia nella gestione organizzativa del servizio con, tra le altre cose, l’impossibilità per il personale del gestore di essere a contatto con i bambini. Proprio il rispetto di questa misura determina il fatto che lo sporzionamento del cibo deve completarsi, per tutta la classe, prima che i bambini accedano alla mensa, con la possibile conseguenza che i primi pasti sporzionati non siano più caldi ma tiepidi. Tra le altre misure adottate c’è anche l’utilizzo di aule e corridoi quali spazi per la mensa, al fine di garantire i necessari distanziamenti.