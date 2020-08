L’Umbria scelta come set cinematografico dal regista Tony Paganelli e dalla patron Carla Terranova

Ciak si gira. Ancora una volta l’Umbria si trasformerà in un set cinematografico.

Dal 7 al 9 agosto il regista Tony Paganelli girerà nel cuore verde d’Italia, precisamente a Monte Santa Maria Tiberina e Città di Castello, “Fascino” un film mediometraggio ideato e prodotto dalla patron Carla Terranova, ispirato ai concorsi di bellezza che lei stessa produce, come “Fascino Mediterraneo”.

Inoltre, lo stesso Tony Paganelli girerà un pilot prodotto dalla Movie Start per Amazon Prime Video le cui riprese si svolgeranno dal 10 al 12 agosto, tra Monte Santa Maria Tiberina, il Castello di Lippiano e l’isola Polvese.

Tra gli eventi, anche, la finalissima del concorso ‘Fascino Mediterraneo’, fissata per sabato 8 agosto al ‘Boschetto’ di Santa Maria Tiberina.

Questa mattina nel Palazzo della Provincia di Perugia il regista e la patron, affiancati dal sindaco di Monte Santa Maria Tiberina e consigliere provinciale, Letizia Michelini, dalla sceneggiatrice Frances Sapphire e dal poeta Alessandro Castellani, hanno illustrato alla stampa i dettagli dei due progetti e il lavoro che verrà realizzato.

“Vi ringrazio per averci scelto come location per entrambi i progetti – ha detto Michelini -. Sin dall’inizio è nata una grande sintonia e collaborazione tra la comunità di Monte Santa Maria Tiberina e tutta la produzione. I due prodotti cinematografici racchiudono uno scopo culturale e sociale importante, oltre al fatto di poter contare sulla presenza di attori bravissimi. Il lavoro finale sarà un ottimo veicolo di promozione per tutta l’Umbria”.

“Sono orgogliosa di aver portato il nostro progetto in questa bellissima terra – ha esordito la patron Terranova -. Questo è un film fatto per le donne, donne di tutte le età, voluto per dare la possibilità a ognuna di realizzare il proprio sogno nel cassetto. Sono soddisfatta, al mio fianco ho un bravissimo regista e siamo intenzionati a sviluppare questo progetto che ha coinvolto ben 33 attrici non professioniste. La sceneggiatura di ‘Fascino’ è scritta da Frances Sapphire e nel film ci sono attrici e attori provenienti da ogni parte d’Italia, proprio per onorare questo capolavoro ambientato sul reale e su ciò che una donna attraversa durante il suo percorso di vita”.