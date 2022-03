L’Istituto Italiano Design accreditato dal Ministero come istituto di alta formazione Afam

Il Sindaco Romizi e l’Assessore alla Cultura Varasano esprimono soddisfazione

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha accreditato l’Istituto Italiano Design quale Istituzione di Alta Formazione Afam, autorizzandolo a rilasciare il titolo di diploma di primo livello per il corso di studi triennale in Design (DIPL-02), parificato alla laurea triennale, e rendendolo il terzo I.S.I.A. – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – privato in tutta Italia al seguito di IAAD e Istituto Marangoni. Esprimono soddisfazione sia il sindaco Andrea Romizi sia l’assessore alla cultura, Leonardo Varasano.

“Il Comune di Perugia – sostiene l’amministrazione – ha sempre creduto nelle qualità e potenzialità dell’IID. Negli anni abbiamo realizzato una collaborazione sempre più stretta con l’Istituto, una collaborazione che continuerà e si incrementerà anche alla luce del prestigioso riconoscimento. Perugia, già sede di istituzioni di alta cultura, arricchisce il suo panorama culturale e diventa sempre più attrattiva per studenti e aziende”.

Il sindaco e l’assessore alla cultura hanno partecipato, insieme ad altri, all’ispezione ministeriale del 14 gennaio dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione dell’Università e della Ricerca (Anvur), testimoniando l’alto valore culturale dell’Istituto.

“Non potevo mancare considerato quanto l’IID ha realizzato in questi anni per la comunità”, aveva detto il sindaco Romizi anche in quell’occasione – Ogni qualvolta avevamo dei progetti innovativi abbiamo sempre attinto alla creatività e ai talenti dell’Istituto con grandi aspettative e ottenendo grandi risultati”.

Traguardo importante per l’Umbria, dunque, che è tra le pochissime regioni Italiane in grado di offrire un’offerta formativa universitaria completa riconosciuta dal Miur: sarà possibile ottenere tutti e tre i titoli accademici parificati alla laurea erogati dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistico Musicale, rispettivamente Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, Conservatorio di Perugia Francesco Morlacchi e Istituto Italiano Design.

L’Istituto Italiano Design è un’università privata dal 1999 con sede a Palazzo Ranieri a Perugia e filiale a Shanghai che eroga corsi in Design di Interni e Prodotto, Moda, Comunicazione Grafica e Multimediale.