 “L’Europa riconosce salute sessuale come diritto umano,l’Umbria si adegui”

“Il voto del parlamento europeo di ieri significa riconoscere i diritti sessuali e riproduttivi come diritti umani strumentali e per cui gli Stati membri dell’Ue ora si devono impegnare per la salute delle donne e il loro accesso ai servizi. Come l’accesso all’aborto legale e sicuro. L’Italia ora dovrà adeguarsi e dovranno farlo tutte quelle regioni in cui l’aborto non è un diritto garantito. Tra queste c’è anche l’Umbria che ha provato ad eliminare la possibilità di interruzione di gravidanza in day hospital, ma con un ricovero di almeno 3 giorni. Nonostante sia passato un anno da quanto il ministero della Salute ha modificato le linee guida sull’interruzione di gravidanza, ad oggi la pillola Ru486 non è ancora disponibile negli ospedali di Perugia e Terni. Il voto in Europa è solo il punto di partenza per guardare il futuro. Perché c’è ancora molto da lavorare per garantire il rispetto dei diritti delle donne”.