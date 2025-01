Lavori in corso negli ospedali di Città di Castello e Branca

In quello tifernate dallo scorso mese è stato cantierato l’ex reparto di rianimazione (posta al piano terra) che da 6 posti letto sarà ampliato a 12. Inoltre, è in corso la realizzazione una nuova rianimazione di 6 posti letto, che sarà posizionata al primo piano, vicino alla sala operatoria. Con questi lavori i posti di rianimazione a disposizione dei pazienti dell’ospedale passeranno da sei a 18. Nello stesso tempo è in fase di realizzazione anche un reparto terapia di sub intensiva da 14 posti letto, che sarà situato al quinto piano. Presto anche il Pronto Soccorso sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento e ristrutturazione nell’area grigia del reparto, non solo. Tra quindici giorni ne cominceranno altri che prevedono l’installazione di una nuova tac, la cui conclusione è prevista per aprile 2025. La direzione sanitaria dell’ospedale di Città di Castello si scusa fin da ora con gli utenti per gli eventuali disagi che causeranno i lavori che dureranno diversi mesi.

In questi giorni hanno preso il via anche i lavori di ammodernamento e revisione dei percorsi del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino. Per effettuarli sono stati rimodulati gli spazi per le postazione assistenziali previste ed è stata ridotta – ma solo per questo periodo – la zona dedicata alla sala d’attesa. I lavori dureranno alcuni mesi e la direzione sanitaria dell’ospedale di Branca si scusa fin da ora con gli utenti per gli eventuali disagi.