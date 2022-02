L’Assessore Agabiti in visita al cantiere di Monte del Lago

“Con la realizzazione di questi interventi a Monte del Lago – ha dichiarato l’assessore regionale alla cultura e al turismo Paola Agabiti in occasione della sua visita al borgo lacustre nel Comune di Magione – prosegue l’opera di valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’intera area del Trasimeno che costituisce un valore aggiunto non solo per le città che hanno dato vita all’Unione dei Comuni del Trasimeno, ma per l’intera Umbria. Grazie ai fondi comunitari dell’Investimento territoriale integrato (“Iti”) messi a disposizione dalla Regione per l’attuazione del Progetto integrato Trasimeno, ed alla capacità di intervento e collaborazione tra le amministrazioni coinvolte – ha proseguito l’assessore –, ci sono tutte le condizioni per mettere a leva le eccellenze del territorio: dagli straordinari borghi e città, al paesaggio, al patrimonio storico, artistico e culturale, ad una economia prevalentemente legata all’agricoltura, alla pesca, all’ambiente, alle piccole e medie imprese, al turismo e alla ricettività. L’obiettivo – ha aggiunto Agabiti – è dunque quello di lavorare in modo unitario ed integrato, senza annullare le diverse identità delle comunità locali, per cogliere la sfida che ci riserva il futuro in termini di tutela e valorizzazione del pregio ambientale dell’area, sviluppo di attività d’impresa sostenibili e compatibili, e miglioramento della vivibilità dei borghi e dei territori, sia come capacità di inclusione sociale dei cittadini, che di accesso ai servizi. I lavori che si stanno effettuando sono dunque un tassello importante nel raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e sviluppo di questo borgo incantevole, dove agli inizi di settembre si tiene uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo dell’Umbria, il Festival delle corrispondenze. Mi piace dunque pensare che il rifacimento della scalinata che va verso porta Trasimena – ha concluso – sia di buon auspicio per l’accesso verso futuro”.