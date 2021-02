L’appello di Bori e Zuccherini: “La Regione riapra le tolettature”

Così il capogruppo del Partito democratico in consiglio regionale, Tommaso Bori e il consigliere comunale Pd di Perugia, Francesco Zuccherini, dopo la sentenza del Tar del Lazio

“che ha dato la possibilità ai centri estetici di riaprire anche in zona rossa, e la scelta di tenere sempre aperti i saloni dei parrucchieri”.

“L’iniziativa – spiegano Bori e Zuccherini – è una scelta paradossale, dalle conseguenze che saranno di certo gravi. Per questo chiediamo quindi alla Regione Umbria di colmare questo deficit e di intervenire affinché anche le toelettature, che per propria natura lavorano in una situazione di maggiore sicurezza sul versante del rischio contagio da Sars-Cov-2, vengano riaperte anche in zona rossa”.