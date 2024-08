La vita dei Guglielmi di Isola Maggiore nel libro di Michela Nucciarelli

Sarà presentato a Magione, nell’ambito delle iniziative della Settimana Magionese, lunedì 5 agosto, alle ore 18.30, giardino dei “cinque sensi” di Casa serena, il volume “Carissime Nennella e Belluccia. La storia inedita della famiglia Guglielmi dal suo carteggio privato 1892-1944” curato da Michela Nucciarelli e pubblicato da Futura edizioni. Ne parleranno con l’autrice Luigina Miccio, Komunicareleditoria, e Mario Squadroni, Deputazione di storia patria per l’Umbria. Letture a cura del Circolo lettori ad alta voce di Magione.

Il libro racconta, attraverso l’importante carteggio acquisito grazie all’interesse dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria, la vita delle donne più rappresentative della famiglia Guglielmi nota per aver realizzato ad Isola Maggiore, alla fine dell’Ottocento, l’edificio in forma di castello. Il senatore Giacinto Guglielmi lo fece costruire in omaggio alla moglie Isabella facendone un luogo di ritrovo della più importante nobiltà e alta borghesia dell’epoca.

Attraverso il corposo epistolario Michela Nucciarelli, ripercorre la vita dei Guglielmi intrecciando le vicende personali con eventi e abitudini dei diversi momenti storici in cui i rappresentati della famiglia si trovarono a vivere.

In particolare, Elena Guglielmi e sua madre Isabella, conosciute affettuosamente come “Nennella” e “Belluccia”, emergono con vigore tra i personaggi del carteggio distinguendosi per il loro spiccato altruismo. La marchesa Elena Guglielmi dette vita, nel 1904, alla scuola del pizzo d’Irlanda di Isola Maggiore

Michela Nucciarelli dal 2013 lavora presso il percorso museale di Isola Maggiore sul Lago Trasimeno che comprende il Museo del merletto. Studiosa e ricercatrice, da anni si dedica alla ricerca per ricostruire la storia della famiglia Guglielmi e del pizzo d’Irlanda di Isola Maggiore.