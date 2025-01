La Stagione del Teatro Clitunno inizia il nuovo anno: Daniele Pecci è Oscar Wilde

Uno spettacolo poetico, ironico, pieno di bellezza e malinconia, una prova d’attore indimenticabile.

Prosegue il cartellone “Atto III°”, realizzato per il terzo anno consecutivo da Tec – Teatro al Centro

Un grande personaggio e una grande storia in scena con “Divagazioni e delizie” di John Gay, autore statunitense recentemente scomparso, in cui un brillante Daniele Pecci interpreta Oscar Wilde. Lo spettacolo aprirà l’anno nuovo a Trevi, sabato 11 gennaio (ore 21), del cartellone di spettacoli al Teatro Clitunno “Atto III°”, realizzato per il terzo anno consecutivo da Tec – Teatro al Centro (TEC), realtà costituita dal Teatro Belli di Antonio Salines (Roma), Teatro di Sacco (Perugia), Magazzini Artistici (Narni e Roma) e Povero Willy (Terni), in collaborazione con il Comune di Trevi.

“Divagazioni e Delizie” è il testo teatrale formato totalmente da scritti di Oscar Wilde, siano essi romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere o semplicemente aforismi. La bravura dell’autore John Gay è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell’ultimo anno della sua vita (1899), uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitti piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come il ‘mostro’, ‘lo scandalo vivente’. Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena, happenings e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro. Seppur velata da una costante malinconia e da un sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso molto divertenti. La seconda parte invece, attinge a piene mani da quel doloroso e terribile atto d’accusa che è il De Profundis. Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo, il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte ormai imminente. Scritto negli anni ’70 e interpretato con enorme successo a Broadway e poi in tutto il mondo da Vincent Price, in Italia è famoso per una fortunata edizione di Romolo Valli del 1978 per la regia di Giorgio De Lullo. Daniele Pecci ne fa, oggi, uno spettacolo straordinario, poetico, ironico, pieno di bellezza e malinconia, una prova d’attore indimenticabile.

“Divagazioni e delizie – Parigi, 28 nov. 1899. Una serata con Sebastian Melmoth (Oscar Wilde)” di John Gay con Daniele Pecci. Traduzione e regia Daniele Pecci. Regista assistente Raffaele Latagliata. “Il macchinista” Alessandro Sevi. Costumi Alessandro Lai. Musiche originali Patrizio Maria D’Artista. Foto di scena Tommaso Le Pera. Distribuzione PigrecoDelta.

PRENOTAZIONI E COSTI

Biglietti: Intero € 18 – Ridotto € 15 (sotto 26 e sopra 65 anni). Prevendite online su circuito VivaTicket. Informazioni e prenotazioni: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 al numero 375 6245808. Ritiro biglietti prenotati al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle 19, entro le ore 20.45. Per ulteriori informazioni info@teatroclitunnotrevi.it.

Il programma dettagliato sul sito ufficiale www.teatroclitunnotrevi.it