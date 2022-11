La Provincia di Perugia partecipa alla presentazione del Rendiconto Sociale INPS

Borghesi: “Strumento che fotografa la situazione lavorativa, pensionistica, economica sociale dell’Umbria”

Il Rendiconto Sociale 2021 dell’INPS è uno strumento importantissimo perché fotografa la situazione lavorativa, pensionistica, economica sociale del nostro paese”.

È quanto ha dichiarato la consigliera della Provincia di Perugia Erika Borghesiintervenendo alla presentazione del documento che si è tenuta oggi a Palazzo Cesaroni.

Il Rendiconto Sociale dà informazioni alla collettività umbra sulle ricadute benefiche del lavoro di INPS fornendo risultati sociali, ambientali ed economici delle sue attività.

“INPS ha una storia di oltre 120 anni – ha detto Borghesi – e da puro ente previdenziale oggi ha assunto le caratteristiche di agenzia del web. Nel periodo pandemico, oltre a gestire le prestazioni previdenziali e assistenziali, si è messo a disposizione per sostenere lavoratori e cittadini, conquistandosi un ruolo centrale nella vita del nostro Paese. Oggi INPS è un istituto che guarda al futuro, che va incontro alle esigenze del cittadino erogando servizi digitali pensati e realizzati con modalità semplici, così da accompagnare i cittadini in diversi momenti della propria vita. Voglio ricordare anche l’impegno nei progetti rivolti alla formazione delle nuove generazioni, come il Convitto unificato di Spoleto. Il lavoro è sicuramente lo strumento più giusto per combattere la povertàe favorire l’inclusione sociale. Il divario di genere è un punto sul quale voglio soffermarmi, ancora le pensioni percepite dalle donne sono nettamente inferiori a quelle degli uomini, questo sia nel pubblico che nel privato”. In chiusura Borghesi si è complimentata per il lavoro svolto rimarcando l’utilità del Rendiconto Sociale 2021 per la programmazione di tutti gli Enti locali.