La presidente Pernazza a Stroncone per il progetto recupero mura castellane: “Vicinanza e sostegno a Comuni”

La prima uscita ufficiale nei comuni della neo presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza è stata a Stroncone dove ieri pomeriggio il Comune ha presentato il progetto del “Percorso lungo le mura castellane”. La presidente ha espresso “grande soddisfazione per l’avvio dei lavori che restituiranno ai cittadini una parte storica e culturale molto importante”. Sempre la Pernazza ha poi sottolineato che la sua presenza “non è estemporanea, bensì vuole testimoniare la vicinanza e l’attenzione che la Provincia porrà verso tutti i comuni del territorio, specie quelli più piccoli”.

Il progetto – Con il claim “RiscopriAMO Stroncone” è stato illustrato uno dei più importanti interventi di riqualificazione e recupero del centro storico mai realizzati, avente ad oggetto un’area completamente abbandonata da secoli. Un piano dalle forti valenze culturali e turistiche sia per Stroncone che per l’intero territorio. “Si tratta di un itinerario pedonale ad anello lungo le mura castellane – spiega il sindaco Malvetani – che verranno ripulite, liberate dalla vegetazione e, ove necessario, ripristinate.

Una lunga passeggiata sospesa tra storia e natura che permetterà a chiunque di godere delle bellezze del nostro incantevole borgo con diversi punti di interconnessione con le vie del centro storico”. I lavori per la realizzazione dell’opera sono in fase di appalto, i contratti saranno firmati a breve ed entro il mese di gennaio 2022 sarà avviato il cantiere. L’intervento, salvo imprevisti, dovrebbe essere completato in 160 giorni dall’inizio dei lavori.

Le fasi d’intervento – L’intervento prevedrà diverse fasi di lavoro a cominciare dal disboscamento delle aree adiacenti le mura, la pulizia e la messa in sicurezza delle mura stesse. Si procederà poi con la demolizione dei ruderi che si trovano sul lato Nord del borgo. Lo step successivo, il più importante, consentirà di realizzare il percorso pedonale vero e proprio, con annesse piazzole di sosta e panoramiche. Saranno poi costruite due scalinate di accesso al centro storico e realizzato il marciapiede panoramico lungo Via dell’Orno.

I costi – L’investimento totale per la realizzazione del progetto è pari a 581.472 euro. La somma è ripartita in due differenti stralci, derivanti da contributi regionali. Il primo è pari a 181.472 euro, il secondo a 400mila euro euro.

Obiettivi e ringraziamenti – “Nell’immaginare questa importante opera come amministrazione comunale – continua Malvetani – abbiamo pensato a diversi aspetti. Il primo è stato quello relativo al recupero e alla valorizzazione del patrimonio monumentale e naturalistico del nostro comune in una zona di un fascino ed una bellezza unica, da troppo tempo abbandonata all’incuria. Subito dopo, abbiamo pensato alla importante valenza turistica di un simile intervento. Ed infine alla possibilità di rendere più facilmente accessibili meravigliosi angoli del centro storico fino ad ora poco conosciuti.

Un grande ringraziamento va alla Regione Umbria, qui intervenuta con la presidente Tesei e gli assessori Agabiti e Melasecche. Ed in particolare all’assessore Agabiti, che ha materialmente individuato e messo a disposizione le somme necessarie per il completamento dell’opera. Un grazie anche agli assessori comunali Liorni (sviluppo economico) e Di Loreto (lavori pubblici) per aver seguito e coordinato le varie fasi di progettazione ed appalto dei lavori con la nostra area lavori pubblici, guidata dal geom. Marco Macciò. (Ptn 633/21 13.20)

