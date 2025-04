La Polizia di Stato denuncia un cittadino straniero per violazione del divieto di ritorno nel Comune

La Polizia di Stato di Perugia, ha denunciato un cittadino straniero per aver violato l’ordine di allontanamento dal Comune di Assisi.

Gli operatori del Commissariato di P.S. di Assisi, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, hanno effettuato alcuni pattugliamenti e posti di controllo nelle principali arterie cittadine e nelle zone di spaccio, al fine di prevenire e contrastare i reati predatori.

La vigilanza ha riguardato anche la stazione ferroviaria di Assisi, dove gli operatori hanno notato la presenza di un soggetto a loro noto con precedenti di polizia.

L’uomo, un cittadino albanese, classe 1996, è risultato gravato da un foglio di via dal Comune di Assisi, emesso dal Questore di Perugia lo scorso 6 luglio.

Sentito in merito, non è stato in grado di motivare la propria presenza in quei luoghi. Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per inottemperanza al provvedimento emesso dal Questore.

Assisi, 19 aprile 2025