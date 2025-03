La Polizia di Stato denuncia due minorenni per il reato di rapina aggravata in concorso

A seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto presso un centro commerciale a Corciano a seguito del quale ha denunciato due minorenni – rispettivamente classe 2009 e 2011-, ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane, anch’esso minore.

Nello specifico la vittima, mentre camminava nei pressi dell’esercizio commerciale insieme ad un amico, è stata accerchiata da un gruppo di ragazzi che, con fare minaccioso, l’hanno bloccata contro un muro per poi sfilargli dalla borsa il denaro in suo possesso.

Una volta che il gruppo si è allontanato, il giovane ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno sentito in merito la vittima – visibilmente scossa – acquisendo le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del centro commerciale e tutti gli elementi descrittivi utili all’individuazione dei soggetti coinvolti.

In poco tempo, due dei presunti responsabili sono stati rintracciati dai poliziotti all’interno dell’area commerciale.

Sottoposti a perquisizione, i giovani sono stati trovati in possesso di un considerevole quantitativo di denaro contante, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Accompagnati in Questura per le attività di rito, i due minori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per il reato di rapina aggravata in concorso.

Sono in corso gli accertamenti investigativi finalizzati all’individuazione degli altri soggetti coinvolti.

Perugia, 25 marzo 2025