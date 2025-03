Terni: arrestato “turista” straniero per detenzione di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di sabato i Carabinieri del NORM della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un 23enne albanese, in Italia con visto turistico ed incensurato, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di pattuglia, in viale dello Stadio, i militari hanno notato un’utilitaria, risultata poi a noleggio, il cui conducente, alla vista della pattuglia, aveva arrestato la propria marcia sul margine destro della carreggiata. Avvicinato da altra pattuglia dell’Arma in abiti civili e sottoposto a controllo, il 23enne non ha fornito giustificazioni credibili al proprio comportamento di guida, inducendo così i Carabinieri a procedere ad una verifica più approfondita, sottoponendo a perquisizione sia il giovane che il veicolo a lui in uso. La specifica attività ha portato al rinvenimento di 18 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 11 grammi e della somma in contanti pari ad € 180,00, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività delittuosa, il tutto posto in sequestro. Sottoposto anche al test preliminare salivale per assunzione di sostanze, che ha dato esito positivo, il giovane si è però rifiutato di eseguire gli ulteriori accertamenti previsti.

Per il 23enne è scattato così l’arresto ed il trattenimento in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza per direttissima che si è svolta nella mattinata di ieri, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha deliberato per il giovane il divieto di dimora nel Comune di Terni. Nel frattempo i Carabinieri hanno inoltrato alla Questura la richiesta per l’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune nei confronti dello straniero e lo hanno altresì deferito in s.l. per guida sotto l’influenza di stupefacenti, ritirandogli la patente.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.