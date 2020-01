La Mal’Aria umbra: i rapporti di Legambiente

Terni, a Foligno, a Città di Castello, a Perugia, ogni anno d’inverno l’aria diventa irrespirabile, sappiamo perché e sappiamo come migliorare la situazione, eppure non facciamo nulla

Ovviamente in ciascuna città, il peso delle differenti sorgenti cambia, ma uno studio del 2016 di ARPA Umbria ha provveduto a identificare le sorgenti delle polveri Pm10 di queste quattro città e il peso di ciascuna sulle quantità di polveri emesse. Così sappiamo ad esempio che a Perugia e a Terni la fonte principale di polveri è il traffico dei mezzi a motore, mentre a Città di Castello sono gli impianti di riscaldamento (e come detto in particolare la combustione di biomassa) a costituire la fonte principale di polveri.

Con i dati delle rilevazioni di ARPA aggiornati al 20 gennaio gli sforamenti delle quantità limite di Pm10 dall’inizio dell’anno a T erni sono avvenute 17 volte in 20 giorni, a Città di Castello 15, a Foligno 13 e a Perugia 10. Finché non piove il bilancio peggiora, giorno per giorno. L’unica risposta possibile all’emergenza saranno il blocco del traffico nei centri e le ordinanze contro l’accensione di stufe e caminetti, che rappresentano però di fatto poco più di un palliativo, in attesa della pioggia…

Come ogni anno di questi tempi con il dossierci troviamo ain particolare da polveri fini e ozono dell’aria delle principali città umbre:Per le polveri fini come ogni inverno, e anche in questo, oltre ai fenomeni naturali e alle polveri secondarie, sono le attività antropiche dovute al traffico, agli impianti di riscaldamento (in primis i vecchi caminetti e stufe a legna), e, ove ci sono, alle industrie, ad aver fatto salire alle stelle le polveri fini (Pm10 e Pm2.5).

L’inquinamento è un fenomeno che riguarda tutte le persone ma, in realtà, l’EEA evidenzia come una parte della popolazione sia più colpita dall’inquinamento rispetto ad un’altra per via della maggior esposizione ai rischi ambientali:L’inquinamento ha anche un impatto economico se si considerano i costi sanitari associati, l’accorciamento dell’aspettativa di vita, le morti premature e le giornate di lavoro perse.Ogni anno sono infatti oltre 60mila le morti premature in Italia dovute all’inquinamento atmosferico che determinano un danno economico, stimato sulla base dei costi sanitari comprendenti le malattie, le cure, le visite, i giorni di lavoro persi, che solo in Italia oscilla tra 47 e 142 miliardi di euro all’anno (330 – 940 miliardi a livello europeo

Un articolo pubblicato sul British Medical Journal a dicembre 2019 ha evidenziato una correlazione fra l’esposizione prolungata, e anche a breve termine, a livelli anche nella soglia polveri sottili come a PM2.5 e ospedalizzazioni specie per insufficienza cardiaca congestizia, polmonite, aritmie cardiache e setticemia.

Anche a livelli di inquinamento da PM2.5 inferiori alle soglie fissate dalle linee guida internazionali sulla qualità dell’aria, l’esposizione è associata a diverse cause recentemente identificate di ricoveri ospedalieri. Ogni aumento di 1 µg/m3 di PM2.5 è stato associato a 2.050 ricoveri extra ospedalieri e a 12.216 giorni di ospedale.

Poi oltre alle polveri fini ad inquinare l’aria concorrono anche altre sostanze come l’ozono, gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio. Per questi ultimi inquinanti quasi sempre la fonte principale è il traffico, ma al contrario delle polveri fini, e in particolare per l’ozono, i periodi peggiori sono quelli caldi estivi tra aprile e settembre. Come riporta lo stesso dossier Mal’Aria, Terni nel corso dello scorso anno ha avuto ben 47 sforamenti dei limiti di legge per l’ozono facendo balzare la città tra le più inquinate anche a livello nazionale.

Sappiamo quasi tutto del problema, eppure non facciamo nulla. La risposta tipica di molte amministrazioni comunali, di fronte alle denunce di associazioni e cittadini preoccupati, sono sempre evasive e deresponsabilizzanti: è colpa del tempo perché non piove mai… è così ogni anno e quindi non è colpa di questa amministrazione… è colpa delle amministrazioni precedenti che non hanno fatto niente…