‘La Liberazione di Perugia nell’ottantesimo anniversario’, l’incontro il 19 giugno

Gli organizzatori ribadiscono l’importanza delle attività del Comitato ‘1859 XX giugno 1944’ – È in programma alle 17.30 a Palazzo Sorbello. Partecipano illustri studiosi

È in programma per mercoledì 19 giugno, alle 17.30 a Palazzo Sorbello in piazza Piccinino nel capoluogo umbro, la conferenza dal titolo ‘La Liberazione di Perugia nell’ottantesimo anniversario. Alleati, popolazione, resistenza’, organizzata dal Comitato ‘1859 XX giugno 1944’. “L’ottantesimo anniversario della Liberazione di Perugia – commentano gli organizzatori – deve essere degnamente celebrato, specialmente da parte di Istituzioni che fanno della tutela della Memoria, attraverso lo studio di quanto accaduto, la principale attività”.

All’incontro, che sarà aperto dai saluti di Ruggero Ranieri, presidente della Fondazione Ranieri Sorbello, interverranno Gianni Oliva, storico e saggista, docente di Storia delle Istituzioni militari, Claudio Biscarini, giornalista e ricercatore di storia della Seconda guerra mondiale, e Andrea Maori, ricercatore, collaboratore dell’archivio di Radio radicale. Coordinerà i lavori Marco Terzetti, presidente di Anei (Associazione nazionale ex internati) Perugia. “La presenza di illustri studiosi – proseguono gli organizzatori – sarà utile ad approfondire alcuni aspetti, anche inediti, che riguardano la nostra città e la nostra regione. L’attenzione sarà concentrata sui variegati rapporti tra Alleati, popolazione e Resistenza in una situazione di forte incertezza e speranza, con particolari situazioni appena chiarite o ancora da chiarire”.

“Il Comitato ‘1859 xx giugno 1944’ – hanno concluso gli organizzatori – è stato costituito per volontà di alcune istituzioni culturali, associazioni combattentistiche e d’arma cittadine e studiosi che hanno il merito di aver fatto apporre una targa commemorativa dell’ingresso degli alleati a Perugia avvenuto il 20 giugno 1944. Negli anni successivi, inoltre, non sono mancate occasioni di riflessione, sempre a memoria di quell’evento”.

CURRICULA SINTETICI DEI RELATORI

GIANNI OLIVA Giornalista pubblicista e storico. Preside di liceo e docente universitario, ex-assessore alla Cultura della Regione Piemonte. Autore di innumerevoli pubblicazioni storiche sul 1943-45, sull’esercito, sui Savoia, sul Piemonte. Per sua stessa ammissione si sforza di scrivere saggi fruibili dove il rigore scientifico si intreccia con la chiarezza divulgativa. In campo giornalistico ha collaborato nel corso degli anni con la “Gazzetta del Popolo”, “La Stampa”, “Il Fatto quotidiano”, “Il Piccolo”, “Panorama”.

Ha pubblicato recentemente “45 milioni di antifascisti. Il voltafaccia di una nazione che non ha fatto i conti con il Ventennio”.

CLAUDIO BISCARINI vive e lavora a Vinci. Giornalista dal 2000, ricercatore dal 1986, è autore di una sessantina di volumi sulla campagna militare in centro Italia e di diversi articoli su riviste specializzate italiane ed estere. Ha collaborato con la Rai per alcuni documentari. ha dedicato un volume alla strage del Padule di Fucecchio dal titolo «Morte in Padule» che è stato premiato con la targa “Scrittore Toscano 2014”. Nel 2010 ha vinto il primo premio del XXIV concorso nazionale del libro di storia edito “Tommaso Grifoni” a Panicale per il volume «Missioni oltre le linee».

Collabora con varie associazioni storiche, tra cui la Fondazione Ranieri di Sorbello con la quale ha dato alle stampe tre volumi sulla guerra in Umbria.

ANDREA MAORI perugino, di formazione storico-politica, collaboratore da molti anni dell’Archivio audio-video di Radio Radicale, si occupa di storia politica del Novecento. Ha riordinato numerosi archivi pubblici e privati collaborando anche con il Ministero della Cultura. Con il supporto costante di fonti archivistiche pubblica le sue ricerche sugli effetti del controllo di polizia sulla società italiana.

All’Umbria ha dedicato e pubblicato numerose ricerche tra cui: L’OVRA, la guerra, l’antifascismo a Perugia e provincia, Donne Vittime di guerra e, ultimamente, Gli Alleati a Perugia nel 1944, cronache e diari inediti.