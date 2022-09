La Festa della cipolla di Cannara ‘sfida’ il meteo: 3000 posti al coperto

Fino all’11 settembre spettacoli musicali e di cabaret, laboratori, iniziative sportive e culturali. Sguardo al sociale: parte del ricavato va all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro

Dopo la sfida culinaria tra sindaci, di Cannara, Foligno e Nocera Umbra, che ha inaugurato la 40esima Festa della cipolla di Cannara, l’evento gastronomico più partecipato dell’Umbria prosegue fino alll’11 settembre, con pausa il 5, tra mercatino, spettacoli musicali e comici, iniziative sportive e per bambini e, ovviamente, le irrinunciabili pietanze a base di cipolla rossa, dorata e borettana, dall’antipasto al dolce, anche per celiaci, da gustare tutte le sere a cena e la domenica pure a pranzo. L’incertezza delle condizioni atmosferiche, che ha costretto l’organizzazione ad annullare lo spettacolo di cabaret di Dario Cassini, in programma mercoledì 31 agosto e rinviato a data da destinarsi, non ha invece frenato le ‘truppe’ di buongustai che fin dal tardo pomeriggio hanno iniziato a prendere posto ai tavoli, incoraggiati anche dal fatto che sono disponibili fino a 3000 posti al coperto, suddivisi tra i sei stand Al Cortile antico’, ‘El Cipollaro’, ‘Il Giardino fiorito’ ‘Il Rifugio del cacciatore’, ‘La Taverna del castello’ e ‘La Locanda del curato’. I posti, per chi vuole evitare di ‘perdere tempo’ per la fila, sono prenotabili tramite CipollApp (www.festadellacipolla.com/cipollapp), da dove inoltre è possibile consultare il menù e accedere a contenuti multimediali.

“Abbiamo dovuto attendere due anni per una nuova edizione della Festa – ha commentato Roberto Damaschi, presidente Ente Festa della cipolla – e finalmente ci siamo. Quest’anno c’è stato veramente un fermento notevole da parte dei volontari, con una serie di cene propiziatorie stile Palio di Siena. È una grande soddisfazione e un grande onore per me poter rappresentare tutto questo movimento di grandi serate, personaggi, chef, menù e centinaia di volontari che si prodigano per realizzare le strutture e le pietanze. Un momento di festa che ci rende orgogliosi di essere cipollari cannaresi”.

Un movimento che ha notato anche l’attore comico Dario Cassini, che ha dovuto rinunciare a portare in scena il suo spettacolo ma si è comunque fermato ad omaggiare ‘la regina di Cannara’.

“Sono quasi uno stalker qui alla festa – ha scherzato Cassini –. Sono umbro adottivo, da circa 15 anni abito a Todi e uno dei primissimi eventi a cui ho partecipato, essendo grande amante della cucina e perito gastronomico, è stata proprio questa festa. Non ho potuto fare a meno di notare quanti ragazzi giovanissimi danno una mano a servire ai tavoli come dei professionisti e questo è bellissimo”.

Un punto a favore della Festa della Cipolla di Cannara, infatti, oltre alla cucina, è proprio la vicinanza al mondo del volontariato, che si esprime attraverso la collaborazione e il sostegno verso associazioni del territorio. Quest’anno, per esempio, l’organizzazione ha scelto di destinare parte del coperto all’Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc). Il suo presidente, Giuseppe Caforio, lo ha definito

“Un gesto di grande solidarietà e umanità che attesta la sensibilità crescente delle persone verso le malattie gravi e la volontà di non voltarsi dall’altra parte, ma di contribuire per far avanzare la ricerca e per sostenere i malati con servizi essenziali che alleviano la loro sofferenza. Uno degli obiettivi dell’associazione è quello di promuovere la prevenzione, che costituisce la migliore arma per stare in salute, anche in queste occasioni”.

Venendo al programma dei prossimi giorni, gli stand gastronomici resteranno aperti dalle 19.30 alle 23 e la mostra mercato per le vie del paese dalle 18 (sabato dalle 16 e domenica dalle 12). Al Museo di Cannara, poi, c’è la mostra ‘Spazio Vitale’ (dalle 18 alle 23, sabato e domenica anche dalle 10 alle 12) mentre la Chiesa di San Biagio opsita laboratori creativi a cura dell’Associazione Infioratori di Cannara. Previsti, poi, diversi spettacoli musicali e comici in piazza San Matteo alle 21.30: venerdì 2 settembre omaggio a Franco Califano, con Gianfranco Butinar e altri grandi musicisti; sabato 3, ‘Daniele si nasce’, tribute band di Renato Zero capitanata da Daniele Quartapelle, vincitore del programma di Rai Uno Tale e quale show. Sempre sabato ci sarà anche un laboratorio per bambini, ‘Come nascono le piante?’, alle 17.30 in piazza Corte Vecchia (anche domenica 4, sabato 10, domenica 11). Domenica 4 in programma la ‘Mostra cinofila – quarto Memorial Zio Jack’, dalle 9 al Parco XXV Aprile, il quarto Raduno di mountain bike, con appuntamento alle 9 al piazzale ‘Claudio Bonaca’ e il decimo Motoraduno con partenza alle 10 dai giardini di via Bottica. La serata sarà allietata dallo spettacolo di cabaret di Massimo Bagnato alle 21.30 in piazza san Matteo, che sarà preceduto, nel pomeriggio alle 17.30 in piazza del Terz’Ordine Francescano, dalla presentazione del libro ‘Una foresta di alberi blu’ di Claudia Patrizi, a cura del Circolo di lettura Cannara, circolo che ha organizzato anche un’altra presentazione, la domenica successiva alla stessa ora e nella stessa location, per ‘Un’ondata di Stramaganza’, libro di Maria Chiara D’Errico.

Martedì 6 settembre trascorrerà tra musica e sport, con le semifinali del torneo di calcio a 11 primo Memorial ‘Sabrina Betti’, alle 18:30 al parco XXV Aprile (le finali si terranno domenica 11 alle 11.45 e vedranno anche la partecipazione di una rappresentativa della Nazionale magistrati, della Questura di Perugia, dei Carabinieri e dell’Ussi Umbria). A questo torneo si aggiunge la corsa podistica Cannarun alle 18, con premiazione alle 20, e il concerto de ‘La Cantina del Zi Socrate’, alle 21:30 piazza San Matteo. Mercoledì 7 spazio al basket con il memorial ‘Sergio Giorgolo’, alle 18 al Parco XXV Aprile, e al saggio di danza ‘Scarpette rosa’, alle 21:30 in piazza San Matteo. Giovedì 8 e venerdì 9 ancora spettacoli musicali, rispettivamente Skypink e Disco Italia, entrambi alle 21.30 in piazza San Matteo. La grande musica tornerà sabato 10 con il rock di Maurizio Solieri, chitarrista di Vasco Rossi per oltre trent’anni, sempre in piazza san Matteo alle 21.30 per poi lasciare la scena all’ultima giornata di festa, domenica 11 settembre, che sarà scandita dalla gara Cinofila a cura di Asd Fidasc Il Rifugio del Cacciatore, dal Raduno di auto storiche, e dallo spettacolo di magia per bambini ‘Lo Stramagante Mr. Dudi’, in piazza Baldaccini alle 16.30 e in piazza del Terz’Ordine Francescano alle 21.30, Qui si terrà anche la presentazione dell’Associazione Rete malattie rare, alle 19. La 40esima Festa della cipolla di Cannara si chiuderà con lo spettacolo musicale ‘Crossing over’, alle 21.30 in piazza san Matteo.