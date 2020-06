La carovana Mask to Ride fa tappa a Terni. In dono le mascherine e le acrobazie in moto di Dal Farra e Cattapan

Donare le mascherine certificate anche a bambini e ragazzi con disabilità. E regalare emozioni grazie alle acrobazie di Alvaro Dal Farra, che si è inventato la moto terapia, e Mattia Cattapan, fondatore di Crossabili.

È la proposta di Mask to Ride, un viaggio a tappe attraverso l’Italia che coinvolge 8 regioni e che per l’Umbria farà tappa a Terni.

Appuntamento giovedì 11 giugno, alle 10 e 30, nella sede del Centro per l’Autonomia Umbro, in via Papa Benedetto III.

L’iniziativa è stata organizzata da Alvaro Dal Farra, campione internazionale di Freestyle Motocross, fondatore e manager del team di freestyle motocross DaBoot, Mattia Cattapan, atleta con disabilità fondatore di Crossabili, e Nicola Barchet, di Giesse Risarcimento Danni.

Della carovana itinerante fa parte anche Laura Rampini, paracadutista umbra.

Durante la tappa ternana al Cpa, guidato da Andrea Tonucci, oltre alla donazione delle mascherine, i ragazzi con disabilita e non potranno vivere un’emozione indimenticabile facendo un giro in massima sicurezza sulla moto di Alvaro Dal Farra. Le immagini della mattinata al Centro per l’autonomia saranno a cura di Christian Tasso, il fotografo del Book Quindicipercento.