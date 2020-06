Keep on Marching. La P-Funking Band racconta la vita in tour. Primo podcast radio della celebre street marching band funk. Ogni settimana protagonista il dietro le quinte della musica dal vivo

Per chi vive di musica, il tour – con le sue storie, i suoi riti, le sue sorprese, le sue emozioni – è una componente irrinunciabile della propria vita. E così, in queste settimane di stop forzato, la P-Funking Band, tra le più apprezzate street band funk italiane, ha deciso di chiedere ad alcuni grandi colleghi quali sono i loro 5 momenti indimenticabili in tour, gli episodi più divertenti e quelli più commoventi, le storie che hanno segnato la propria carriera e le sliding doors che avrebbero potuto cambiare tutto. Ne è nato Keep on Marching – La vita in tour come non l’avete mai sentita, podcast radiofonico che ha esordito la settimana scorsa con l’intervista ai Montefiori Cocktail e che nella seconda puntata, disponibile in questi giorni, ospita Dino Gnassi, trombonista per anni sul palco con il leggendario Solomon Burke.

“Per ciascun episodio raccontato – spiegano dalla P-Funking Band – chiediamo all’ospite di scegliere un brano, legato a quel momento particolare. In queso modo scopriamo aneddoti e lati inediti di artisti che ci emozionano, che come noi non vedono l’ora di rimettersi in marcia, e ascoltiamo tanta buona musica”.

Nelle prossime settimane verranno pubblicate le interviste con Daniele “Bengi” Benati, fondatore e anima dei Ridillo, e con il trombettista Andrea Giuffredi, e altre puntate sono già in lavorazione.

Qui si possono ascoltare le puntate del podcast: https://bit.ly/KeepOnMarchingPFUNKINGBAND