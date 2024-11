Inaugurato il plesso scolastico di Cenerente dopo i lavori di adeguamento sismico ed energetico

Si è tenuta questa mattina, 23 novembre, l’inaugurazione del plesso scolastico di Cenerente (primaria Trancanelli e infanzia Lo Scoiatolo rosso) dopo gli importanti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Presenti all’incontro la sindaca Vittoria Ferdinandi, gli assessori Francesca Tizi, David Grohmann, Francesco Zuccherini e Pierluigi Vossi, i consiglieri Mazzanti, Falistocco e Phellas, la dirigente dell’U.O. edilizia scolastica Monia Benincasa, i rappresentanti della ditta esecutrice ed i progettisti, la dirigente scolastica dell’I.C. Perugia 1 Francesca Volpi, insegnanti, bambini e bambine con i genitori.

Prima del taglio del nastro, due momenti: nell’area verde limitrofa alle scuole è stato piantumato un albero; successivamente il coro delle scuole ha allietato i presenti con un piccolo concerto.

Nel momento della piantumazione l’assessore Grohmann ha spiegato che questa iniziativa rappresenta la continuazione della giornata dell’albero, festeggiata anche a Perugia lo scorso 21 novembre. “E’ importante farlo – ha detto – perché studiando gli alberi possiamo imparare molto per capire come vivere in armonia con le altre specie”. Gli alberi – ha proseguito l’assessore – hanno una bellissima caratteristica, ossia di non essere mai un pericolo per le persone, bensì un rifugio ed un aiuto, dal momento che ogni giorno “lavorano” per noi. Dobbiamo quindi imparare a rispettarli e prendercene cura.

L’albero piantumato è una lagerstroemia, una pianta speciale perché ha la peculiarità di fiorire in estate, quando è più caldo; ci vorrà del tempo perché cresca: l’auspicio è che quando i bambini da grandi torneranno qua si possano ricordare di questo giorno e di aver contribuito a piantare l’albero.

L’INTERVENTO TECNICO

L’intervento in oggetto – ha ricordato la dirigente Monia Benincasa – è stato finanziato dall’Unione Europea – Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione agli asili nido alle Università – Investimento3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU per € 1.138.500,00.

Il plesso scolastico, costituito da un piano fuori terra di superficie pari a circa 500 mq, è la sede della scuola dell’infanzia “Lo scoiattolo Rosso” e della primaria “Trancanelli” di Cenerente, afferenti all’Istituto Comprensivo Perugia 1.

I lavori, consegnati a fine ottobre 2023 e terminati ad agosto 2024, hanno avuto come finalità generale principale da un lato l’adeguamento sismico, e dall’altro l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio, con conseguente rifunzionalizzazione degli spazi e manutenzione straordinaria generale di tutti gli impianti e le finiture. In particolare, sono state consolidate le fondazioni e le strutture in elevazione, sono stati eseguiti nuovi servizi igienici, ottimizzati gli spazi della scuola dell’infanzia, secondo le richieste del corpo docenti, inseriti nuovi infissi a taglio termico, cappotto termico, luci LED. Gli spazi interni sono anche stati valorizzati con nuovi pavimenti e colorazione delle pareti. Infine, è stata coibentata la copertura e realizzati nuovi manti impermeabili.

Il progetto e la direzione lavori sono stati affidati al R.t.p. costituito dalla società di ingegneria Ingenium Srl con sede in Foligno, e dalla società cooperativa Araut Engineering con sede in Foligno.

I lavori sono stati realizzati dalla Costruzioni C.D.M. S.A.S. di Di Mattia Osvaldo & C. di Sant’Eleuterio, Teramo.

DICHIARAZIONI

La dirigente scolastica Francesca Volpi ha rimarcato che l’intervento è stato il frutto dell’impegno collettivo ed ha quindi ringraziato tutte le componenti che vi hanno contribuito (Comune, genitori, staff scolastico, imprese, ma soprattutto bambini e bambine), superando i momenti difficili.

L’assessora Tizi ha parlato di giorno di festa e gioia perché oggi viene restituita alla città una scuola più accogliente e sicura; questo è importante perché consente di favorire l’attività di formazione che si svolge prima all’infanzia e poi alla primaria, le due componenti del plesso. Le scuole rinnovate – ha continuato – rappresentano una ricchezza per la comunità, perché sono luoghi determinanti per lo sviluppo di bambini e bambine, perché al loro interno si favorisce la crescita e la formazione, temi molto cari all’Amministrazione.

A chiudere l’incontro è stata la sindaca Vittoria Ferdinandi che ha parlato di giorno bellissimo ed emozionante. Ciò che facciamo oggi ha a che vedere con la costruzione del futuro e questo deve essere il più grande impegno di un sindaco e di un’Amministrazione.

Riprendendo un disegno di un bambino che rappresentava la sindaca con l’immagine del supereroe, la prima cittadina ha detto che sindaci sono supereroi perché lavorano giorno e notte per proteggere e custodire la città, con un occhio di riguardo per i più giovani.

“Pensare oggi di poter restituire alla comunità una scuola bella e funzionale come questa è una grande soddisfazione perché i nostri plessi sono un patrimonio di tutti”.

Ferdinandi ha quindi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere il risultato finale, ma soprattutto le insegnanti che portano avanti giornalmente un lavoro fondamentale, il più nobile di tutti, dando linfa ai futuri cittadini.