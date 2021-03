Record guariti da Covid in Umbria, 517 ultimo giorno

Tornano sotto a 500 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, oggi 493, 17 in meno di ieri secondo i dati aggiornati dalla Regione. Nelle terapie intensive si trovano 80 pazienti, uno in più. Record di guariti, 517 nell’ultimo giorno. Ancora in calo gli attualmente positivi, 6.640, 230 meno di ieri. I nuovi positivi sono stati 296 e nove i morti. I tamponi analizzati sono stati 3.977 e i test antigenici 2.852. Il tasso di positività sul totale è del 4,3 per cento (ieri 2,7) e del 7,4 per cento sui soli molecolari (ieri 4,87).