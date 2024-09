Il sindaco Stefania Proietti, insieme alla giunta, al consiglio comunale e a tutta l’amministrazione, piangono la morte di don Cesare Provenzi, il priore della cattedrale di San Rufino.

“La perdita del nostro don Cesare è un dolore indicibile per tutta la comunità – afferma il sindaco a nome personale e della città -, era un sacerdote che amava stare tra la gente, un punto di riferimento per tutti, aveva un legame profondo con la città e gli assisani. Intensa e commovente ci appare oggi la sua dedizione ai giovani e la sua attività a favore del Calendimaggio”.

“Da oggi ci sentiamo tutti smarriti e più soli – continua il sindaco – perché don Cesare rappresentava un sostegno, una presenza sempre disponibile e pronta a collaborare per iniziative ed eventi per amore della sua città, per il bene di Assisi e soprattutto di tutti gli assisani. Lo ricordiamo nelle sue instancabili attività per i poveri, per la vita della diocesi e delle parrocchie e per la sua infinita attenzione anche alle parrocchie delle frazioni e della montagna dove ha portato vicinanza e unità. Non lo dimenticheremo mai, nelle celebrazioni più solenni e nel benedire i nostri uffici e la nostra sala del consiglio. Era il nostro parroco!”.