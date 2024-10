Domani, ad Assisi, la Giornata di incontri promossa dal Corso di Laurea in Planet Life Design

Palazzo Bernabei, ore 11

“Design per inclusione e la disabilità. Scenari e approcci per la sostenibilità sociale” è il tema della Giornata di incontri di domani, venerdì 11 ottobre 2024, a Palazzo Bernabei, sede dei corsi dell’Università degli Studi di Perugia.

L’iniziativa è promossa dal Corso di Laurea Magistrale interateneo in Planet Life Design, attivato in sinergia tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

Il via alle ore 10.30 dopo i saluti istituzionali e gli interventi introduttivi, in programma le sessioni “Gender equality” e “Design per l’inclusione – le prospettive di ricerca e le esperienze”.

L’iniziativa, a cura della professoressa Benedetta Terenzi di UniPg, presidente del corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design rientra nelle attività promosse dal Comune di Assisi collaterali del primo G7 su Inclusione e Disabilità che si terrà tra Assisi e Solfagnano dal 14 al 16 ottobre 2024.

La cultura del progetto sta rivolgendo una sempre maggiore attenzione alle tematiche dell’inclusione e della disabilità, con approccio transdisciplinare, investendo diversi ambiti applicativi, dal prodotto, agli spazi, ai servizi, dalla moda, agli ambienti di cura. Questi temi rientrano negli obiettivi formativi e culturali del corso di studi in Planet Life Design, che fornisce competenze progettuali specifiche nei processi di interazione persona-ambiente-società nell’ottica di una sostenibilità sociale, oltre che ambientale, volta al benessere e al miglioramento della vita delle persone.

Grazie ad una serie di incontri aperti organizzati a partire dallo scorso luglio, il Comune assisano ha messo a punto un programma di iniziative che vedono il coinvolgimento diretto di enti e istituzioni locali a vario titolo impegnate sul tema della Inclusione e della Disabilità.

L’obiettivo è quello di coinvolgere studenti e docenti in un momento di confronto, condivisione e apertura verso le istituzioni e quanti interverranno al G7 per proseguire l’impegno del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale verso i temi dell’inclusione, già affrontati e sostenuti in molte iniziative didattiche e progettuali.

L’evento è stato inserito nel calendario ufficiale delle iniziative sul sito del G7.

Perugia, 10 ottobre 2024