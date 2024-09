UC Petrignano ricorda Gino Fragola con il trofeo “Today Internazional”

Domenica 29 settembre a Santa Maria degli Angeli si svolgerà la gara nazionale per atleti paralimpici, valida per la Coppa Italia di società. Tributo allo storico imprenditore che tanto ha fatto per il movimento ciclistico del territorio

L’Unione Ciclistica Petrignano ricorda Gino Fragola con il trofeo “Today International”. Nella mattinata di domenica 29 settembre la società guidata da Orlando Ranucci darà vita alla quarta edizione dell’evento ciclistico nazionale riservato agli atleti paralimpici e valido per la Coppa Italia di società. Oltre all’aspetto competitivo, il trofeo acquisisce una notevole importanza proprio nel ricordo dell’imprenditore Gino Fragola (fondatore dell’omonima azienda metalmeccanica), venuto a mancare proprio quattro anni fa. Fragola che nella vita ha sempre dedicato grande spazio allo sport e in particolare al ciclismo. Dapprima come atleta, vincendo anche il Giro dell’Umbria e poi da dirigente appassionato, vicino soprattutto ai giovani.

LA GARA – E’ riservata alle categorie H (handbike), T (triciclo), C (ciclismo) e B (tandem). Il percorso attraverserà il centro storico di Santa Maria degli Angeli per complessivi 5,8 chilometri. Il ritrovo dei partecipanti è in via Patrono d’Italia, la partenza è in programma alle 9.30, mentre le premiazioni verranno effettuate presso la scuola primaria Giovanni XIII.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Assisi, dalla Regione Umbria, dal Coni Umbria, dal CIP della Federciclismo, dallo CSEN regionale e dalla pro loco di Santa Maria degli Angeli.