Il Riverock Festival torna protagonista ad Assisi

Torna finalmente in scena alla Lyrick Summer Arena di Assisi dal 24 giugno al 30 luglio, dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni dettate dalla pandemia da Covid 19, il Riverock Festival che in questo 2022 taglierà il nastro dell’undicesima edizione con l’auspicio di tornare a riportare la grande musica della scena indipendente italiana nel cuore dell’Umbria.

«Sono stati due anni molto sofferti per noi – commentano gli organizzatori – durante cui, però, non ci siamo mai persi d’animo e, in sinergia con altre realtà del territorio, abbiamo continuato a promuovere la cultura ad ampio spettro quale veicolo di forza per “resistere” in tempi di pandemia. Una gioia è per noi poter annunciare il ritorno del Riverock, il nostro festival, a cui ci siamo sempre dedicati con grande passione e impegno e di cui abbiamo sentito enormemente il peso della mancanza. In attesa del programma completo, che presto sveleremo, siamo felici di annunciare l’appuntamento del prossimo 8 luglio che vedrà in scena gli Psicologi con l’unica tappa umbra del loro tour estivo».