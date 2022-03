Guerra in Ucraina: il Consiglio provinciale condanna l’invasione russa

“Una ferma condanna alle azioni della Russia per l’invasione dell’Ucraina, giudicandole come una chiara violazione del diritto internazionale e della sovranità dello stato ucraino” è stata sollevata da tutto il consiglio provinciale di Perugia.

E’ passato, infatti, con il voto unanime dell’assemblea consiliare, l’ordine del giorno – illustrato in aula dalla consigliera Letizia Michelini – presentato dai consiglieri di maggioranza ed integrato con due emendamenti proposti dalla consigliera Roberta Ricci (Lega Nord) e condivisi da tutta la minoranza.

Con tale documento il Consiglio ‘impegna’ la presidente della Provincia Stefania Proietti “a testimoniare presso il Governo la necessità di una forte risposta, coordinata e promossa dall’Unione Europea e degli organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, chiedendo a istituzioni nazionali, Stati membri e UE di impegnarsi in ogni iniziativa di contrasto all’aggressione affinché vengano intraprese tutte le azioni necessarie per garantire una de-escalation militare e l’immediata cessazione del conflitto e delle ostilità, e ad intraprendere tutte le azioni necessarie e di competenza dell’ente affinché sia espressa piena solidarietà al popolo ucraino”.

A ciò si aggiunge la richiesta di Ricci di “rappresentare la necessità di continuare a tenere aperto ogni canale diplomatico affinché si arrivi ad una cessazione immediata delle ostilità e ad attivarsi presso il governo per attuare, mediante sostegni mirati alle famiglie italiane, le inevitabili ricadute negative che la guerra e le sanzioni contro la Russia provocheranno nei confronti del popolo italiano, già messo a dura prova dalla pandemia”.

Il dibattito in aula è stato di comune condanna all’aggressione russa e all’auspicio di una fine delle ostilità in tempi più rapidi possibile.

“Mai avremmo immaginato di vedere in Europa scene di questo tenore in questi anni – ha detto Nicola Alemanno –. Il mio pensiero va anche a quei sindaci ucraini che hanno deciso di non scappare per aiutare le loro popolazioni”. Cristian Betti si è detto “soddisfatto di poter parlare in tale consesso di questa situazione che ci colpisce e preoccupa tutti”. Per Francesco Zaccagni bisogna avere attenzione anche per i russi poiché “questa guerra è voluta in maniera dittatoriale solo da Putin e spero che il popolo russo si ribelli per trovare una nuova pace”. David Fantauzzi si è trovato d’accordo sugli emendamenti “perché sono convinto che su questi temi non ci si debba dividere”.