Il Rettore De Cesaris in Vietnam, dove la domanda d’italiano è esplosa

La missione della Stranieri per promuovere i corsi d’italiano e di aggiornamento docenti

Prosegue la missione promozionale dell’Università per Stranieri di Perugia in Vietnam, in occasione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel mondo.

Nella giornata di ieri il rettore De Cesaris ha avuto un lungo colloquio con Nguyen Tien Dzung, vicerettore dell’Università di Hanoi, ateneo che proprio in questa settimana, nel corso della quale in tutto il mondo sono in corso iniziative dedicate alla nostra lingua, celebra il ventesimo anniversario del suo Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana, forte di oltre mezzo migliaio di studenti.

L’incontro ha fornito a Valerio De Cesaris l’occasione per ricordare i rapporti fruttuosi che l’Ateneo vietnamita intrattiene da tempo con la Stranieri, dove molti dei docenti del suo Dipartimento di Linguistica italiana hanno studiato.

Il vicerettore Nguyen Tien Dzung, per parte sua, ha chiesto al suo omologo italiano di strutturare ulteriormente la collaborazione con la Stranieri, proponendo in l’organizzazione di ulteriori gruppi di studenti vietnamiti per la frequenza ai Corsi di lingua e cultura italiana, e la progettazione di corsi d’aggiornamento didattico per i docenti di italiano come lingua straniera, insieme all’attivazione degli esami di certificazione di conoscenza dell’italiano dell’Università per Stranieri di Perugia (CELI e DILS-PG).

Dopo l’incontro ha preso avvio il Convegno internazionale “Insegnamento e Ricerca della Lingua Italiana nell’era digitale” cui hanno partecipato il rettore De Cesaris, con un intervento sulle ragioni che muovono allo studio della lingua italiana, e Giovanna Scocozza, delegata rettorale all’internazionalizzazione, la quale ha approfondito il ruolo dell’italiano come di lingua di cultura.