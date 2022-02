“Il proibizionismo uccide. Il contrasto alle dipendenze dopo la bocciatura del referendum cannabis”

“L’Umbria nel 2021 è stata la regione con la più alta mortalità per overdose da sostanze stupefacenti. Una media impressionante di 35,6 decessi per milione di abitanti nella fascia 15-64 anni contro una media nazionale di 8,2. Un anno in cui ci sono stati sei morti per overdose, con un’età media di 40 anni, di cui cinque per utilizzo di eroina. Tutto questo mentre il referendum sulla legalizzazione della cannabis da pochi giorni è stato giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale e la Regione Umbria ha dato parere negativo alla nostra proposta di test antidroga su base volontaria per consiglieri e assessori regionali e comunali, rimandando la palla al Garante per la protezione dei dati personali”.