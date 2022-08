Il Pd deposita le liste. Bori: “Abbiamo messo in campo la nostra squadra”

Il Partito democratico ha depositato questa mattina le liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre.

Sei i candidati alla Camera (Anna Ascani, Pierluigi Spinelli, Claudia Ciombolini, Lorenzo Ermenegildi Zurlo al proporzionale, Francesco De Rebotti e Stefano Vinti all’uninominale), tre al Senato (Walter Verini e Manuela Pasquino al proporzionale e, per la coalizione all’uninominale, il segretario regionale del Psi Federico Novelli).

“Abbiamo messo in campo la nostra squadra – sottolinea il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori – che avrà il compito, in queste settimane, di raccontare il nostro progetto e di dare gambe alla proposta per un Paese più giusto e più inclusivo. Un obiettivo ambizioso, che mette al primo posto la lotta alle nuove povertà e al lavoro povero, non ai poveri, come si propone di fare la destra per continuare a garantire rendite di posizione. Vogliamo, poi, una società inclusiva, in cui le stesse opportunità siamo date a tutti, in particolare alle donne e ai giovani, a cui vanno garantiti strumenti per la parità salariale, per i servizi, per l’accesso al lavoro. All’orizzonte c’è la costruzione di una crescita giusta e inclusiva, per l’Umbria e per il Paese; uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno e in cui siamo perfettamente in equilibrio universalità dei diritti e del servizio pubblico essenziale, sociale, sanità, istruzione, e potenzialità dell’iniziativa privata. Questo è il nostro modello, questa è la nostra idea del mondo, che opponiamo con forza al modello e alle idee di una destra reazionaria, xenofoba e ultraliberista.”