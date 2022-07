Il cordoglio di Romizi e Mencaglia per la scomparsa di Don Aldo Milli, parroco di Bagnaia

Il sindaco Andrea Romizi ed il consigliere Riccardo Mencaglia si uniscono al dolore della comunità di Bagnaia per la scomparsa del parroco emerito della frazione perugina Don Aldo Milli.

Don Aldo, classe 1932, nativo di Deruta ma perugino d’adozione ha guidato per tantissimi anni la parrocchia di Bagnaia con passione, impegno e profonda attenzione soprattutto per gli ultimi ed i più fragili, in particolare bambini ed anziani.

“Esprimiamo vivo e profondo cordoglio per la perdita di un parroco di altri tempi, una persona buona e speciale, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità di Bagnaia che lui ha tanto amato e dalla quale è stato tanto apprezzato per le sue innate doti di carità cristiana. Per tutti i cittadini di Bagnaia, intorno ai quali ci stringiamo con affetto, è una perdita irreparabile”.

Don Aldo ha esercitato il sacerdozio per oltre 65 anni contribuendo alla crescita spirituale di tantissimi giovani e coppie, cui ha sempre riservato una parola di gentilezza e sostegno.