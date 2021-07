Il Comune di Perugia a fianco di Avanti Tutta onlus nel primo “trofeo per Leo”. L’iniziativa il 18 luglio allo stadio di San Sisto

Domenica 18 luglio lo stadio comunale di San Sisto sarà teatro del primo ‘Trofeo per Leo’, un triangolare di calcio tra Vecchie Glorie della Serie A, Legione Carabinieri e mondo dello spettacolo, in ricordo del compianto Leonardo Cenci fondatore e Presidente di Avanti Tutta Onlus. Per contribuite alla realizzazione dell’evento la Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato allo Sport, ha concesso l’utilizzo gratuito dell’impianto. Il ‘Trofeo per Leo’ ha ottenuto anche il patrocinio del Comune.