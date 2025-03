Il CERP ospita la mostra MY WAY di Angelo Buonumori

L’inaugurazione sabato 15 marzo

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 13 marzo ‘25 – Al Centro Espositivo della Rocca Paolina (CERP) è in arrivo la mostra MY WAY dell’artista perugino Angelo Buonumori.

L’inaugurazione è prevista per sabato 15 marzo, alle 17.30, e resterà aperta al pubblico fino al 13 aprile.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione Perugia e il patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia.

La mostra

Dalla presentazione della mostra, firmata Sandro Allegrini, citiamo: “Angelo Buonumori presenta alla città una rassegna della sua inesauribile creatività d’artista. Lo fa squadernando aspetti editi e inediti di una ricerca che si è dipanata nell’ultimo ventennio.

In questa mostra, tra le modalità note, ritroviamo i ritratti pittorici e grafici, che non si limitano a catturare un soggetto, Angelo ne delinea la personalità e cerca di leggere il personaggio senza infingimenti, libero dalla menzogna che lo vuole veritiero.

Ne escono ritratti essenziali, completi, anche se apparentemente incompiuti.

Dimostrando come, nel campo dell’arte, l’economia sia sempre bellezza.

Altra sezione che lambisce il divertissement sono le tabulae pictae dell’alfabeto. Si tratta di un ardito mix di immagini e testi che spesso non hanno, o non vogliono avere, un nesso logico.

Di sicura originalità il capitolo ‘Blow up’ che cita il film di Antonioni e, in qualche modo, elabora e potenzia il senso di meraviglia suscitato dalla scoperta / constatazione di come nella realtà possano essere inclusi lacerti di verità.

Si tratta di un percorso che incrocia materia e tecnologia e che stimola di più la curiosità, l’aviditas cognoscendi, secondo l’intuizione del Metastasio: ‘La meraviglia/dell’ignoranza è figlia e madre del saper’. E siamo alla sezione ‘Abstract’, che propone connotati tutt’altro che astratti.

Si tratta di una presunta astrazione che poggia saldamente su elementi di forte suggestione realistica in cui intercettiamo facilmente elementi della natura, del corpo umano in un ludus ininterrotto, di balzi e di rimpalli, tra immagine e parola.

Una di queste opere si intitola “I did it my way”, l’epigrafe della famosa canzone interpretata da Sinatra da cui nasce il titolo della mostra.

E non può essere – questa proposta da Angelo – altro che la legittima e orgogliosa rivendicazione di uomo e di artista: quella di essere vissuto ‘a modo suo’. Esprimendo, come sempre ha fatto, la propria identità di persona alla perenne ricerca dei perché”.

Curiosità sull’artista

Angelo Buonumori è nato a Perugia nel 1946. Cresciuto artisticamente nell’Accademia di Belle Arti di Perugia di cui è Accademico di Merito, si è formato professionalmente presso l’Ufficio Artistico delle Industrie Buitoni Perugina.

È stato Direttore Creativo di alcune importanti griffe internazionali del settore della moda e molte imprese italiane di diversi settori si sono avvalse della sua collaborazione artistica.

Ha esposto in diverse manifestazioni sia personali, sia di gruppo e sue opere si trovano in collezioni private, in Italia e all’estero.

È stato docente di “Teoria e tecnica della comunicazione pubblicitaria”, “Design della comunicazione” ed “Elaborazione Grafica Digitale” presso i Corsi di Laurea in Comunicazione dell’Università per Stranieri di Perugia.

Orari di apertura della mostra: dal martedì al venerdì 10-13; 16-19. Sabato e domenica 10-19.