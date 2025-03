Papa Francesco, da Assisi auguri per dodici anni di pontificato

Il sindaco f.f. Stoppini: “Vicinanza e gratitudine. È esempio e simbolo di speranza, torni presto con noi”

“Nel giorno del dodicesimo anniversario del pontificato di Papa Francesco, esprimiamo vicinanza e gratitudine al pontefice, da sempre amico di Assisi, auspicando una sua pronta guarigione e che possa tornare presto nella nostra città, dove lo aspettiamo sempre con gioia e affetto”. Così il sindaco f.f. di Assisi, Valter Stoppini, in un messaggio di auguri a Jorge Mario Bergoglio – formulato “a nome della Giunta, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità assisana” – in occasione dei suoi primi dodici anni da Papa, che ricorrono oggi 13 marzo 2025.

“Siamo tutti molto colpiti – sottolinea Stoppini in una nota – dalla forza e dall’esempio di Papa Francesco che, pur vivendo un momento difficile legato al suo lungo ricovero in ospedale, continua a lanciare al mondo messaggi di pace e ad essere simbolo di coraggio e speranza. La sua figura è un punto di riferimento e il suo pontificato, ispirato ai valori francescani, è una testimonianza importante anche per quanti hanno il compito di promuovere il bene comune e di essere a servizio della comunità. Bergoglio è molto legato ad Assisi, lo consideriamo un nostro concittadino per lo stretto rapporto subito instaurato con la nostra città scegliendo il nome del nostro San Francesco e per la sua presenza frequente qui. Gli inviamo gli auguri più calorosi e lo aspettiamo quanto prima possibile in quella che è anche la sua città”.