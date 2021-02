Il bilancio dei controlli Anticovid-19 nel Comune di Gualdo Tadino. Il Comando della Polizia Municipale ha diramato un report con i dati relativi a questi mesi interessati dalla Pandemia

Proseguono quotidianamente anche in questi primi mesi del 2021, da parte della Polizia Municipale di Gualdo Tadino guidata dal Comandante Gianluca Bertoldi, i controlli sul territorio in tema di rispetto delle normative Anticovid-19 iniziati lo scorso anno.

Il Comando gualdese ha diramato un report con l’attività svolta in materia di Covid-19 riguardante l’anno 2020 e questa prima parte di 2021. I dati emersi sono i seguenti:

Relativamente all’anno 2020 sono state controllate (in strada, su veicoli, all’interno di pubblici esercizi e/o esercizi commerciali) 1459 persone; sono state acquisite n.1436 autocertificazioni e sono state elevate n. 42 sanzioni (obbligo mascherina, assembramenti, violazione norme sugli spostamenti delle persone).

Dal 1 gennaio 2021 ad oggi, invece, sono già state già elevate n.11 sanzioni a pubblici esercizi e privati cittadini per somministrazioni fuori orario, mascherine, assembramenti.

Si ricorda che fino al 21 febbraio 2021 anche il territorio del Comune di Gualdo Tadino, nonostante i numeri ad oggi certifichino in maniera inequivocabile come il nostro comune sia tra i centri sopra i 10.000 abitanti (RAPPORTO MEDIACOM043) quello con il rapporto positivi x1000 residenti con la percentuale più bassa, è soggetto alle misure restrittive della “Zona Rossa” contenute nell’Ordinanza Regionale N° 14 del 6 febbraio 2021.

Proseguono serrati pertanto i controlli da parte del Comando della Polizia Municipale nel territorio di Gualdo Tadino in tema di rispetto delle normative Anticovid-19, con sanzioni che saranno emesse per i trasgressori che non rispetteranno le regole attualmente in vigore.

Screening nelle farmacie Calai e Capeci di Gualdo Tadino: arrivano i tamponi rapidi antigenici a prezzo calmierato per tutta la popolazione adulta

Il comune di Gualdo Tadino intende promuovere uno screening diffuso su base volontaria avvalendosi della collaborazione della farmacia Comunale Calai e della farmacia Centrale Capeci.

A partire da oggi, tutti i pomeriggi in cui le farmacie resteranno aperte al pubblico, sarà possibile per tutti i cittadini prenotare data e ora per sottoporsi a tampone rapido antigenico a prezzo calmierato di €20, inferiore a quello consigliato dalla Regione Umbria, questa opportunità fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e sposata dalle due farmacie suddette consentirà a chiunque volesse, in forma volontaria, di tutelare la propria salute e quella altrui.

Per quanto attiene lo screening già in corso di tutti i bambini ed i ragazzi in età scolare, si invita chi ancora non avesse usufruito del servizio, in questo caso completamente gratuito, a farlo il prima possibile facendo sempre riferimento alle farmacie sopra indicate.

Per accedere al servizio, sia per gli adulti che per i ragazzi in età scolare, non è richiesta la prescrizione medica ma è obbligatoria la prenotazione, che può avvenire chiamando i numeri 075-912236 per la farmacia Calai o allo 075-912260 per la farmacia Centrale Capeci.