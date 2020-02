Gualdo Tadino: Strada spianata per il nuovo parcheggio. Firmato l’accordo procedimentale tra l’Amministrazione Comunale e la Famiglia Scatena che permetterà la realizzazione dell’infrastruttura localizzata tra Via Pennoni, Via Serrasanta e Via Umeoli e l’allargamento della carreggiata

Prosegue il lavoro dell’Amministrazione Comunale volto al miglioramento della viabilità urbana e sicurezza stradale della città di Gualdo Tadino. E’ di questi giorni l’ultima buona notizia che interessa i cittadini gualdesi, i quali presto potranno usufruire di un nuovo parcheggio nei pressi del centro storico (terreno di interesse localizzato tra Via Pennoni, via Serrasanta e Via Umeoli conosciuto ai più come “Orto del Maestro Scatena”) che permetterà, oltre che di posteggiare l’auto, anche il decongestionamento del traffico veicolare dell’angusta strada (attraverso un allargamento della carreggiata), da sempre punto critico della viabilità cittadina.

Tutto questo è stato possibile grazie all’Amministrazione comunale che ha firmato un accordo procedimentale per rilevare il terreno in questione, appartenente ad un privato cittadino (la Famiglia Scatena).