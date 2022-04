I tifosi di Perugia e Pisa insieme nel ricordo di Leonardo Cenci

Momento conviviale presso la sede di Avanti Tutta alla presenza della famiglia e di una delegazione delle due curve. Il fratello Federico: “Un messaggio che va oltre il calcio, con Leo che aveva unito ancora di più perugini e pisani”

Un messaggio che va oltre la rivalità sportiva e che unisce ancora di più due tifoserie. Sabato 9 aprile presso la nuova sede di Avanti Tutta in Piazzale Umbria a Perugia si è tenuto un momento conviviale tra la famiglia di Leonardo Cenci, diversi collaboratori dell’associazione e le delegazioni delle ‘curve’ di Perugia e Pisa. Un evento voluto e organizzato da Sergio e Federico Cenci per ringraziare i supporter delle due squadre che hanno sempre dimostrato grande vicinanza nei confronti di Leonardo. Leo che con la Curva Nord biancorossa condivideva una forte passione per il Grifo e che nel tempo era riuscito a farsi apprezzare anche dai pisani, dimostrando grande sensibilità verso il caso di Gianluca, tifoso nerazzurro colpito dallo stesso destino oncologico. Nel 2019 la curva pisana ha reso omaggio a Leonardo con uno striscione: ‘Leo esempio di vita’.

Siamo ripartiti da questo – ha dichiarato Federico Cenci – per riprendere un messaggio forte di Leonardo che è andato oltre la rivalità sportiva e che ha unito ulteriormente le tifoserie di Perugia e Pisa. Leo ci ha regalato un lampo di amicizia, per il quale gli siamo molto grati”. “Questi sono momenti – ha precisato Mirco degli Ingrifati – che vanno oltre il calcio e che mettono in risalto la grandezza di due persone, Leonardo e Gianluca, che con le loro storie e la loro forza sono stati due esempi di grande coraggio e stimolo per gli altri”.

Da Pisa a Perugia, nell’attesa della sfida del Curi e in rappresentanza della curva nerazzurra, è arrivato proprio Gianluca.

“Ho conosciuto Leonardo e lo porto sempre nel cuore. Insieme abbiamo cercato di trovare la forza per affrontare i nostri problemi e per essere da esempio per gli altri. Grazie alla famiglia, ad Avanti Tutta, per aver celebrato questa amicizia”.

Prima del fischio di inizio della gara tra Perugia e Pisa, in programma al Curi domenica 10 aprile alle 18, Avanti Tutta consegnerà una targa di ringraziamento alle due tifoserie.