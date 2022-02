“I giovani a Perugia vogliono essere ascoltati”

Di seguito la nota di Gioventù Nazionale Provincia Perugia

“Dopo ben otto anni di legislatura ormai alle spalle e dopo che il Consiglio Comunale nell’estate del lontano 2020 su proposta del Consigliere Volpi, che teniamo a ringraziare, ha approvato l’istituzione della Consulta dei Giovani quest’ultima non ha visto ancora la luce, non si sa per quale strano motivo.Rimasto uno dei pochi comuni in Umbria a non aver ancora dato vita a questo organo, Perugia e la sua amministrazione comunale non possono più permettersi di sottovalutare le importanti e non rinviabili esigenze delle nuove generazioni che chiedono, a gran voce, un luogo in cui scambiare idee, confrontarsi e dove portare all’attenzione dell’amministrazione comunale specifiche esigenze impossibili altrimenti da comunicare in maniera efficace. Speriamo che nel più breve tempo possibile il Sindaco Romizi, l’Assessore competente Tuteri e la giunta tutta battano finalmente un colpo e facciano partire questo semplice e veloce processo che porterebbe i giovani perugini ad avere il loro organo di confronto e collegamento con l’amministrazione della città. Confidiamo che ciò avvenga nel minor tempo possibile”.