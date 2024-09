Humus Music Fest: musica e tante attività alla Torre dei Lambardi

Giornata dedicata alla musica dal vivo con iniziative sportive e area ristoro

MAGIONE 24 settembre 2024 – Un’intera giornata dedicata alle band e alla musica dal vivo, con tante attività all’aria aperta, è in programma sabato 28 settembre, dalle 18 a mezzanotte, alla Torre dei Lambardi di Magione organizzata dall’associazione musicale Doremilla, nell’ambito dell’Humus Music Fest, in collaborazione con associazioni sportive locali e la proloco di Magione.

Un’intera giornata di musica dedicata alle band e alla musica dal vivo e un pomeriggio di attività all’aria aperta (mountain biking, trekking, laboratori ambientali). Alle 15.00, presso l’area antistante la Torre, avranno inizio le attività all’aria aperta: un trekking sui colli del Trasimeno a cura di Le Storie di Loz, un’escursione in mountain bike in compagnia del Lake Bike Team, una passeggiata ecologico-didattica a cura del circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere. Dalle 18.00 rassegna di musica no-stop con sei band che si esibiranno sull’Humus stage: My Girl Is Retro, Overchains, Lemuel, Kiko, Rosewood, Natura Showcase. Il tutto intervallato dalla selezione musicale del dj Alex Moments.

La Torre dei Lambardi, imponente fortezza medievale del XII secolo, è facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Magione e offre, dalla sua terrazza, una vista unica sul lago Trasimeno: una cornice naturale perfetta per i concerti.

L’accesso al festival sarà, come sempre, gratuito mentre è consigliata la prenotazione per le attività ricreative presenti (mtb tour, escursioni). Grazie alla collaborazione con la Proloco di Magione sarà possibile bere e mangiare presso l’area ristoro che sarà allestita nel boschetto che circonda la Torre.

L’Humus Music Fest, giunto all’ottava edizione, è un festival di musica indipendente, organizzato dall’associazione culturale Doremilla (Magione, PG) e sviluppatosi negli anni attraverso ricorrenti eventi stagionali nell’area del Trasimeno e della provincia di Perugia. Nato nel 2015 dalla voglia di portare sul palco realtà musicali del territorio, troppo spesso nascoste e dimenticate, quali vera essenza rappresentativa della scena artistica locale [humus ❬ùmus❭: «terreno fertile (…) di fondamentale importanza»].

Causa maltempo l’organizzazione ha dovuto rinviare al 28 settembre la seconda giornata del festival, che si è tenuta a fine agosto, in una nuova ed esclusiva location: la Torre dei Lambardi di Magione.

INFO

Per informazioni consultare la pagina Facebook dell’evento (Link: facebook.com/humusmusicfest/) dove cliccando “Parteciperò/Mi interessa” si potrà rimanere aggiornati sugli sviluppi del Festival. Visitando la pagina Instagram (Link: instagram.com/humus_musicfest/) con novità e comunicazioni pubblicate ogni giorno, sarà invece possibile conoscere da vicino gli artisti e tutte le attività in dettaglio della due giorni di eventi.

CONTATTI

Mail: humusmusicfest@gmail.com Tel.: Davide | 348 4203860 (direzione artistica) Daniele | 346 3689687 (direzione tecnica) Michela | 339 7112050 (direzione commerciale)