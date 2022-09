Ha preso il via il progetto di un anno tra Sport e Salute, Anci e Comune di Perugia

Oggi le prime attività ala percorso verde Leonardo Cenci

Ha preso il via il progetto “Sport nei parchi”, iniziativa a cura di Sport e salute spa, Anci e Comune di Perugia i cui obiettivi sono quelli di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni sportive del territorio, promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle associazioni offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; promuovere sinergie di scopo tra i comuni e le associazioni che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

L’attività sportiva della durata di un anno è partita oggi, sabato 3 settembre alle 11 alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti di Sport e Salute Umbria, di Anci e con la presenza di alcune società sportive.

L’attività sportiva proseguirà dalle ore 18 nell’area antistante la Bocciofila e vicino al percorso verde “Leonardo Cenci” con la presenza dell’Asd Rugby Junior (rugby), Promos Sport (giochi per le famiglie) ed Asd Scherma Grifo Perugia (Scherma).

Le attività sportive del progetto Sport e Salute, tutte gratuite dureranno un anno e si svolgeranno dal venerdì alle domenica.

Per prenotarsi va invita una mail con la copia di un certificato non agonistico alle associazioni e società sportive che hanno aderito al progetto: