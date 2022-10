Ha aperto i battenti l’edizione 2022 di Eurochocolate

Tre padiglioni allestiti al centro Umbriafiere

Ha aperto i battenti al centro Umbriafiere di Bastia Umbra l’edizione 2022 di Eurochocolate, in programma fino al 23 ottobre.

La manifestazione si sviluppa nei padiglioni sette (chocolate experience), otto (chocolate show) e nove (funny chocolate).

Il sabato e la domenica è prevista la realizzazione dal vivo delle sculture di cioccolato da blocchi di 11 quintali ciascuno.

Nel corso dell’edizione ci sarà anche la presenza di ospiti quali Giorgione, Igles Corelli, Luca Montersino e Sonia Peronaci.

L’edizione numero 28 di Eurochocolate è stata inaugurata dal patron Eugenio Guarducci, intervenuto insieme al sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, all’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Garcia de Alba, e del segretario del Turismo di Tabasco, José Antonio Nieves Rodriguez.

Intanto il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) si conferma Official green carrier di Eurochocolate. Il centro fieristico di Bastia Umbra è infatti raggiungibile dalla stazione ferroviaria con una passeggiata di circa 15 minuti.

Previste agevolazioni per i clienti del Regionale di Trenitalia – si legge in un suo comunicato. Per ottenere gli sconti basterà presentare, al momento dell’acquisto, il biglietto del treno con destinazione Perugia, Assisi o Bastia, valido per lo stesso giorno di ingresso all’evento. Stessi vantaggi riconosciuti anche agli abbonati regionali Trenitalia, mostrando l’abbonamento valido per viaggiare su qualsiasi tragitto in Umbria, anche sovraregionale.