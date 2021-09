Gualdo Tadino: il Sindaco Presciutti in visita alle scuole gualdesi

L’augurio a tutti gli studenti di un buon anno scolastico 2021-22

Lunedì 13 settembre anche a Gualdo Tadino sono riprese in presenza, nel rispetto di tutte le normative di sicurezza legate al Covid-19, le lezioni presso tutte le scuole di ogni ordine e grado della città.

Con l’occasione il Sindaco Massimiliano Presciutti ha iniziato oggi un tour, che concluderà domani, in tutti i plessi scolastici per salutare gli studenti, i Dirigenti Scolastici ed il personale scolastico e non, per augurare a tutti un buon anno scolastico 2021-22.